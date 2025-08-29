Aktuelles-Details

      FunkWX - gute DX-Bedingungen

      Die Sonnenaktivität ist mäßig (M1.5 28/2024 UTC). Vereinzelte M-Flares sind weiterhin wahrscheinlich (M 60% X 10% Proton 50%). Die geomagnetische Aktivität wird weiterhin weitgehend ruhig sein (Kp 1-2).

      ZCZC 290345UT AUG25 QAM SFI232 SN201 eSFI145 eSSN110 KBORN A8 K(3H)2 SWS400 BZ1 BT5 HPI19 DST9 KP4CAST(24H) 21122222 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

