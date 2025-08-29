ZCZC 290345UT AUG25 QAM SFI232 SN201 eSFI145 eSSN110 KBORN A8 K(3H)2 SWS400 BZ1 BT5 HPI19 DST9 KP4CAST(24H) 21122222 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - gute DX-Bedingungen
