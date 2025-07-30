Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - keine Änderungen

      Die geomagnetische Aktivität ist ruhig bis angeregt (Kp 2-3), schneller Sonnenwind aus dem koronalen Loch CH67/- ist derzeit nicht zu beobachten. Die Sonnenaktivität ist weiterhin gering mit vereinzelten C-Flares. Eine Änderung ist nicht in Sicht (M 30% X 05% Proton 01%). Weiterhin moderate bis gute Bedingungen.

      ZCZC 300445UT JUL25 QAM SFI152 SN112 eSFI125 eSSN83 KBORN A8 K(3H)2 SWS373 BZ2 BT8 HPI25 DST8 KP4CAST(24H) 32222333 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X