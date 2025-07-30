ZCZC 300445UT JUL25 QAM SFI152 SN112 eSFI125 eSSN83 KBORN A8 K(3H)2 SWS373 BZ2 BT8 HPI25 DST8 KP4CAST(24H) 32222333 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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ZCZC 300445UT JUL25 QAM SFI152 SN112 eSFI125 eSSN83 KBORN A8 K(3H)2 SWS373 BZ2 BT8 HPI25 DST8 KP4CAST(24H) 32222333 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN