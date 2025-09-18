FunkWX - komplexere Sonnenflecken

Die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich ruhig bis unbeständig bleiben, mit der Möglichkeit aktiver Intervalle, bei Sonnenwind-Geschwindigkeiten von ~500 km/s. Es wird weiterhin eine geringe Sonnenaktivität erwartet, aufgrund zunehmender magnetischer Komplexität der Sonnenflecken besteht die Möglichkeit vereinzelter M-Flares (M 35% X 01% Proton 01%).