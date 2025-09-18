Die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich ruhig bis unbeständig bleiben, mit der Möglichkeit aktiver Intervalle, bei Sonnenwind-Geschwindigkeiten von ~500 km/s. Es wird weiterhin eine geringe Sonnenaktivität erwartet, aufgrund zunehmender magnetischer Komplexität der Sonnenflecken besteht die Möglichkeit vereinzelter M-Flares (M 35% X 01% Proton 01%).
ZCZC 180530UT SEP25 QAM SFI147 SN119 eSFI117 eSSN73 KBORN A12 K(3H)2 SWS522 BZ-3 BT3 HPI17 DST-1 KP4CAST(24H) 32212122 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).