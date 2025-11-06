Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - kräftiger Magnetsturm

      Ein kräftiger geomagnetischer Sturm der Stärke G3 (K=7) ist im Gange. Der Schwellenwert für G3 wurde aufgrund des anhaltenden Einflusses von CMEs um 0527 UTC erreicht. Mit weiteren CMEs ist im Laufe des Vormittags zu rechnen. Die Sonnenaktivität ist erwartungsgemäß mäßig bis hoch, mit gelegentlichen M-Flares und möglicherweise einem isolierten X-Flare.

      ZCZC 060715UT NOV25 QAM SFI147 SN76 eSFI120 eSSN76 KBORN A26 K(3H)5 SWS488 BZ9 BT24HPI50 DST-151 KP4CAST(3D) MAX 6-7 6-7 4-5 MUF3000 MAX18+(D) MIN4(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X