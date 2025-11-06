ZCZC 060715UT NOV25 QAM SFI147 SN76 eSFI120 eSSN76 KBORN A26 K(3H)5 SWS488 BZ9 BT24HPI50 DST-151 KP4CAST(3D) MAX 6-7 6-7 4-5 MUF3000 MAX18+(D) MIN4(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - kräftiger Magnetsturm
