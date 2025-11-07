FunkWX - KW-Ausbreitung massiv gestört

Die koronalen Sonnenwinde erreichen derzeit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 700 km/s. Zusammen mit CME-Effekten ist heute weiterhin mit geomagnetischen Stürmen der Stärke G1-G3 (Kp5-7) zu rechnen. Selbst ein vereinzelter schwerer Sturm der Stufe G4 kann nicht ausgeschlossen werden. Dazu kommt ein Geomagnetic Sudden Impulse (40 nT, 0517UT), eine interplanetare Schockwelle, die zu einer vorübergehenden Kompression oder Expansion der Magnetosphäre führt. Die KW-Ausbreitung ist massiv gestört ("Radio Blackout").