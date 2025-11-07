Deutlich ruhiger sieht es mit Blick auf die Sonnenaktivität derzeit aus. Diese war in den letzten 24 Stunden mäßig, mit einer M1.1-Eruption um 06/0431UT. Es wird erwartet, dass die Aktivität mäßig bis hoch bleibt, mit der Möglichkeit weiterer vereinzelter M- und X-Flares (M 80% X 35% Proton 20%).
ZCZC 070530UT NOV25 QAM SFI163 SN104 eSFI100 eSSN50 KBORN A36 K(3H)4 SWS734 BZ5 BT16 HPI26 DST-77 KP4CAST(3D) MAX 6-7 5-6 4 MUF3000 MAX18+(D) MIN3(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
