      FunkWX - KW-Ausbreitung massiv gestört

      Die koronalen Sonnenwinde erreichen derzeit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 700 km/s. Zusammen mit CME-Effekten ist heute weiterhin mit geomagnetischen Stürmen der Stärke G1-G3 (Kp5-7) zu rechnen. Selbst ein vereinzelter schwerer Sturm der Stufe G4 kann nicht ausgeschlossen werden. Dazu kommt ein Geomagnetic Sudden Impulse (40 nT, 0517UT), eine interplanetare Schockwelle, die zu einer vorübergehenden Kompression oder Expansion der Magnetosphäre führt. Die KW-Ausbreitung ist massiv gestört ("Radio Blackout").

      Deutlich ruhiger sieht es mit Blick auf die Sonnenaktivität derzeit aus. Diese war in den letzten 24 Stunden mäßig, mit einer M1.1-Eruption um 06/0431UT. Es wird erwartet, dass die Aktivität mäßig bis hoch bleibt, mit der Möglichkeit weiterer vereinzelter M- und X-Flares (M 80% X 35% Proton 20%).

      ZCZC 070530UT NOV25 QAM SFI163 SN104 eSFI100 eSSN50 KBORN A36 K(3H)4 SWS734 BZ5 BT16 HPI26 DST-77 KP4CAST(3D) MAX 6-7 5-6 4 MUF3000 MAX18+(D) MIN3(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

