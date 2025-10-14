ZCZC 140545UT OCT25 QAM SFI141 SN122 eSFI115 eSSN69 KBORN A22 K(3H)2 SWS660 BZ0 BT3 HPI15 DST-12 KP4CAST(24H) 33322222 ↘️ MUF3000 MAX24+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - langsam abnehmende Sonnenwinde
ZCZC 140545UT OCT25 QAM SFI141 SN122 eSFI115 eSSN69 KBORN A22 K(3H)2 SWS660 BZ0 BT3 HPI15 DST-12 KP4CAST(24H) 33322222 ↘️ MUF3000 MAX24+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN