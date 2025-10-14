Aktuelles-Details

      FunkWX - langsam abnehmende Sonnenwinde

      Die Sonnenwinde sind noch erhöht, nehmen aber tendenziell ab. Die geomagnetische Aktivität wird daher bei positiven Bz-Werten überwiegend ruhig bis angeregt sein. Aktive Phasen sind noch immer möglich. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit vier Flares der Klasse M moderat. Weitere M-Flares sind zu erwarten (M 50% X 10% Proton 10%).

      ZCZC 140545UT OCT25 QAM SFI141 SN122 eSFI115 eSSN69 KBORN A22 K(3H)2 SWS660 BZ0 BT3 HPI15 DST-12 KP4CAST(24H) 33322222 ↘️ MUF3000 MAX24+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF)

