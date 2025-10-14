FunkWX - langsam abnehmende Sonnenwinde

Die Sonnenwinde sind noch erhöht, nehmen aber tendenziell ab. Die geomagnetische Aktivität wird daher bei positiven Bz-Werten überwiegend ruhig bis angeregt sein. Aktive Phasen sind noch immer möglich. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit vier Flares der Klasse M moderat. Weitere M-Flares sind zu erwarten (M 50% X 10% Proton 10%).