ZCZC 050400UT MAI25 QAM SFI159 SN92 eSFI121 eSSN78 KIEL A28 K(3H)3 SWS757 BZ2 BT8 HPI41 DST-30 KP4CAST(24H) 33332333 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - langsame Beruhigung
ZCZC 050400UT MAI25 QAM SFI159 SN92 eSFI121 eSSN78 KIEL A28 K(3H)3 SWS757 BZ2 BT8 HPI41 DST-30 KP4CAST(24H) 33332333 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN