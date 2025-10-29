Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - leicht stürmisch

      Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist aufgrund koronaler Löcher leicht erhöht, die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich angeregt bis leicht stürmisch sein (Kp 3-5), am Donnerstag wird sie sich wieder abschwächen. Die Sonnenaktivität ist weiterhin gering (M 05% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 290415UT OCT25 QAM SFI122 SN91 eSFI133 eSSN94 KBORN A22 K(3H)3 SWS467 BZ3 BT10 HPI16 DST-19 KP4CAST(3D) MAX 5 4-5 3-4 MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X