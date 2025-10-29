ZCZC 290415UT OCT25 QAM SFI122 SN91 eSFI133 eSSN94 KBORN A22 K(3H)3 SWS467 BZ3 BT10 HPI16 DST-19 KP4CAST(3D) MAX 5 4-5 3-4 MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - leicht stürmisch
ZCZC 290415UT OCT25 QAM SFI122 SN91 eSFI133 eSSN94 KBORN A22 K(3H)3 SWS467 BZ3 BT10 HPI16 DST-19 KP4CAST(3D) MAX 5 4-5 3-4 MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN