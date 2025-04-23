ZCZC 230330UT APR25 QAM SFI163 SN142 eSFI131 eSSN92 KIEL A17 K(3H)2 SWS553 BZ2 BT4 HPI14 DST-12 KP4CAST(24H) 2332434 ↕️ MUF3000 MAX24+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - leichte Entspannung
ZCZC 230330UT APR25 QAM SFI163 SN142 eSFI131 eSSN92 KIEL A17 K(3H)2 SWS553 BZ2 BT4 HPI14 DST-12 KP4CAST(24H) 2332434 ↕️ MUF3000 MAX24+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN