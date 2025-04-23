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      FunkWX - leichte Entspannung

      Die Sonnenwindgeschwindigkeit aus dem koronalen Loch CH34 hat etwas nachgelassen. Die Sonnenaktivität ist mäßig, es gab in den letzten 24 Stunden einen M1.3-Flare (22/1048 UTC). Derzeit sind dreizehn aktive Regionen sichtbar, teils mit leicht komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Vorhersage: Die Funkwetterlage erholt sich langsam, dennoch kann es aufgrund von CME-Effekten weiterhin zu geomagnetisch aktiven Intervallen kommen. Das Flarerisiko zeigt sich unverändert (M 40%, X 01%, Proton 01%). Die Ausbreitungsbedingungen sind moderat.

      ZCZC 230330UT APR25 QAM SFI163 SN142 eSFI131 eSSN92 KIEL A17 K(3H)2 SWS553 BZ2 BT4 HPI14 DST-12 KP4CAST(24H) 2332434 ↕️ MUF3000 MAX24+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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