ZCZC 230500UT SEP25 QAM SFI172 SN152 eSFI166 eSSN138 KBORN A13 K(3H)3 SWS500 BZ-1 BT8 HPI33 DST-15 KP4CAST(24H) 33223222 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - mäßige Aktivitäten
ZCZC 230500UT SEP25 QAM SFI172 SN152 eSFI166 eSSN138 KBORN A13 K(3H)3 SWS500 BZ-1 BT8 HPI33 DST-15 KP4CAST(24H) 33223222 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN