Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - mäßige Aktivitäten

      Der schnelle koronale Sonnenwind (> 500 km/s) lässt im Laufe des Tages nach. Eine ruhige bis angeregte Geomagnetik wird dann erwartet. Die Sonnenaktivität ist unverändert gering, könnte jedoch aufgrund vereinzelter M-Flares moderat ansteigen (M 35% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 230500UT SEP25 QAM SFI172 SN152 eSFI166 eSSN138 KBORN A13 K(3H)3 SWS500 BZ-1 BT8 HPI33 DST-15 KP4CAST(24H) 33223222 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X