      Schneller Sonnenwind führt weiterhin zu einer meist angeregten bis lebhaften Geomagnetik, die sich nur langsam abschwächt. Was sich negativ auf die unteren Bänder auswirkt. Im Gegensatz dazu ist die Sonnenaktivität weiterhin gering. Trotz der Anzahl der Regionen auf der Scheibe und ihrer magnetischen Komplexität sind nur vereinzelte M-Flares wahrscheinlich (M 60% X 15% Proton 05%), die Bedingungen auf den oberen Bändern insofern mäßig.

      ZCZC 030600UT OCT25 QAM SFI167 SN161 eSFI96 eSSN44 KBORN A44 K(3H)5 SWS733 BZ-1 BT5 HPI64 DST-61 KP4CAST(24H) 43333444 ↘️ MUF3000 MAX21+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

