ZCZC 030600UT OCT25 QAM SFI167 SN161 eSFI96 eSSN44 KBORN A44 K(3H)5 SWS733 BZ-1 BT5 HPI64 DST-61 KP4CAST(24H) 43333444 ↘️ MUF3000 MAX21+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - mäßige Bedingungen
