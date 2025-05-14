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      FunkWX - mäßige DX-Bedingungen

      Etwas überraschend ereignete sich gestern am Westrand der Sonne ein X1.2-Flare, inklusive Protonensturm. Und heute Morgen (0324 UT) ein M5.3-Flare. Dennoch bleibt die NOAA in ihrer Vorhersage recht konservativ (M 15%, X 01%, Proton 75%). Die geomagnetischen Bedingungen sind überwiegend ruhig bis unruhig, später sind aktive Intervalle wahrscheinlich - und damit sind mäßige DX-Bedingungen zu erwarten.

      ZCZC 140430UT MAI25 QAM SFI117 SN54 eSFI129 eSSN89 KIEL A16 K(3H)3 SWS384 BZ5 BT7 HPI21 DST9 KP4CAST(24H) 32211234 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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