ZCZC 140430UT MAI25 QAM SFI117 SN54 eSFI129 eSSN89 KIEL A16 K(3H)3 SWS384 BZ5 BT7 HPI21 DST9 KP4CAST(24H) 32211234 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - mäßige DX-Bedingungen
ZCZC 140430UT MAI25 QAM SFI117 SN54 eSFI129 eSSN89 KIEL A16 K(3H)3 SWS384 BZ5 BT7 HPI21 DST9 KP4CAST(24H) 32211234 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN