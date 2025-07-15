ZCZC 150415UT JUL25 QAM SFI128 SN139 eSFI105 eSSN56 KIEL A20 K(3H)4 SWS639 BZ-5 BT10 HPI48 DST-17 KP4CAST(24H) 44333232 ↘️ MUF3000 MAX18+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - mäßige MUF-Werte
ZCZC 150415UT JUL25 QAM SFI128 SN139 eSFI105 eSSN56 KIEL A20 K(3H)4 SWS639 BZ-5 BT10 HPI48 DST-17 KP4CAST(24H) 44333232 ↘️ MUF3000 MAX18+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN