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      FunkWX - mäßige MUF-Werte

      Die Sonnenwindgeschwindigkeiten sind noch immer deutlich erhöht. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, dennoch besteht die Möglichkeit, dass M-Flares auftreten (M 50% X 05% Proton 01%). Die geomagnetische Aktivität ist überwiegend angeregt bis lebhaft (Kp3-4), mit einer geringen Chance auf stürmische Intervalle (Kp 5). Weiterhin moderate Ausbreitungsbedingungen mit mäßigen MUF-Werten.

      ZCZC 150415UT JUL25 QAM SFI128 SN139 eSFI105 eSSN56 KIEL A20 K(3H)4 SWS639 BZ-5 BT10 HPI48 DST-17 KP4CAST(24H) 44333232 ↘️ MUF3000 MAX18+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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