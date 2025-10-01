ZCZC 010445UT OCT25 QAM SFI187 SN171 eSFI119 eSSN75 KBORN A64 K(3H)5 SWS686 BZ0 BT8 HPI84 DST-81 KP4CAST(24H) 45444434 ⚠️ MUF3000 MAX24+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - Magnetfeld kommt nicht zur Ruhe
