      Schnelle Sonnenwinde mit Tempo 650 km/s und mehr lassen das Erdmagnetfeld nicht zur Ruhe kommen. So muss heute mit weiteren stürmischen Intervallen gerechnet werden. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit zwei kleineren M-Flares mäßig. Es werden weitere M-Flares erwartet, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch ein X-Flare (M 60% X 15% Proton 05%).

      ZCZC 010445UT OCT25 QAM SFI187 SN171 eSFI119 eSSN75 KBORN A64 K(3H)5 SWS686 BZ0 BT8 HPI84 DST-81 KP4CAST(24H) 45444434 ⚠️ MUF3000 MAX24+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

