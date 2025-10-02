ZCZC 020515UT OCT25 QAM SFI184 SN161 eSFI122 eSSN79 KBORN A42 K(3H)6 SWS674 BZ-2 BT8 HPI109 DST-91 KP4CAST(24H) 5-7 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - Magnetfeld kommt weiterhin nicht zur Ruhe
