      FunkWX - Magnetfeld kommt weiterhin nicht zur Ruhe

      Nun bereits der dritte Tag: Schnelle Sonnenwinde mit einem Tempo von 700 km/s und mehr lassen weiterhin das Erdmagnetfeld nicht zur Ruhe kommen. Die geomagnetische Aktivität steht auf Sturm, die NOAA warnt vor Stufe G3 (K = 7) und mehr. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit zwei kleineren M-Flares mäßig. Es werden weitere M-Flares erwartet, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch ein X-Flare (M 60% X 15% Proton 05%).

      ZCZC 020515UT OCT25 QAM SFI184 SN161 eSFI122 eSSN79 KBORN A42 K(3H)6 SWS674 BZ-2 BT8 HPI109 DST-91 KP4CAST(24H) 5-7 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

