ZCZC 130530UT MAR25 QAM SFI160 SN160 eSFI144 eSSN109 KIEL A27 K(3H)5 SWS537 BZ-6 BT7 HPI50 DST-71 KP4CAST(24H) 54444555 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN3(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam
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FunkWX - Magnetstürme aufgrund schneller koronaler Winde
ZCZC 130530UT MAR25 QAM SFI160 SN160 eSFI144 eSSN109 KIEL A27 K(3H)5 SWS537 BZ-6 BT7 HPI50 DST-71 KP4CAST(24H) 54444555 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN3(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).