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      FunkWX - Magnetstürme aufgrund schneller koronaler Winde

      Die Sonnenwinde sind erhöht, etwa 550 km/s, was auf das koronale Loch CH22 zurückzuführen ist. Die Sonnenaktivität ist gering, mit zahlreichen C-Flares. Derzeit gibt es zehn aktive Regionen auf der der Erde zugewandten Sonnenseite, mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist erhöht, die geomagnetischen Bedingungen sind lebhaft bis stürmisch (Kp 4-5). Die Vorhersage: mäßige Sonnenaktivität (M 40%, X 05%, Proton 01%) bei überwiegend aktiver Geomagnetik, gelegentliche G1-Sturmintervalle und der Chance auf G2-Magnetstürme.

      ZCZC 130530UT MAR25 QAM SFI160 SN160 eSFI144 eSSN109 KIEL A27 K(3H)5 SWS537 BZ-6 BT7 HPI50 DST-71 KP4CAST(24H) 54444555 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN3(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam  

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