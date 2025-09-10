Aktuelles-Details

      Am frühen Morgen (UTC) ist die Geomagnetik aufgrund von negativen Bz-Perioden teils stürmisch (G1-G2), später überwiegend ruhig bis angeregt, mit der Möglichkeit aktiver Intervalle. Die Sonnenaktivität wird überwiegend gering bleiben, mit nur einer geringen Wahrscheinlichkeit für vereinzelte M-Flares (M 25% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 100530UT SEP25 QAM SFI121 SN99 eSFI110 eSSN63 KBORN A37 K(3H)5 SWS498 BZ0 BT8 HPI33 DST-29 KP4CAST(24H) 32232233 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

