ZCZC 080515UT AUG25 QAM SFI151 SN150 eSFI116 eSSN71 KBORN A4 K(3H)2 SWS340 BZ3 BT8 HPI14 DST32 KP4CAST(24H) 22234654 ⚠️ MUF3000 MAX18+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - Magnetsturm erwartet
ZCZC 080515UT AUG25 QAM SFI151 SN150 eSFI116 eSSN71 KBORN A4 K(3H)2 SWS340 BZ3 BT8 HPI14 DST32 KP4CAST(24H) 22234654 ⚠️ MUF3000 MAX18+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN