      FunkWX - Magnetsturm erwartet

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mäßig, u.a. mit einem langperiodischen M3.9-Flare (07/1131UTC). Weitere M-Flares sind wahrscheinlich (M 55% X 10% Proton 25%). Die Sonnenwindgeschwindigkeit liegt auf Normalniveau, die anfänglich ruhigen geomagnetischen Bedingungen werden wahrscheinlich unter Einfluss von CH69/+ aktiv, bei Eintreffen des erwarteten CMEs auch stürmisch (G1/G2).

      ZCZC 080515UT AUG25 QAM SFI151 SN150 eSFI116 eSSN71 KBORN A4 K(3H)2 SWS340 BZ3 BT8 HPI14 DST32 KP4CAST(24H) 22234654 ⚠️ MUF3000 MAX18+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

