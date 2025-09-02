ZCZC 020530UT SEP25 QAM SFI202 SN165 eSFI155 eSSN123 KBORN A48 K(3H)5 SWS586 BZ16 BT21 HPI24 DST-6 KP4CAST(24H) 67676666 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - Magnetsturm (G2)
