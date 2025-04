FunkWX - Magnetsturmgefahr

SWPC/NOAA als auch NASA gehen davon aus, dass ein CME die Erde in der Nacht vom 15. auf den 16.4. streifen wird. Es wurde eine Magnetsturmwarnung (G2) veröffentlicht. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe befinden sich sechs Sonnenflecken. AR4055 am nordwestlichen Rand brachte uns mehrere M-Flares. Nun rückt AR4060 im Nordosten in den Fokus. Seine magnetische Komplexität hat in den letzten Stunden deutlich zugenommen. Die Vorhersage: erhöhtes Flarerisiko (M 80%, X 15%, Proton 10%) bei zunächst ruhiger Geomagnetik; später Magnetsturmgefahr.