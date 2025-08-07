Aktuelles-Details

      FunkWX - mehr Aktivität erwartet

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit zwei kleinen M-Flares moderat. Mit weiteren M-Flares muss gerechnet werden (M 55% X 10% Proton 05%). Der schnelle Wind von CH68/- hat nachgelassen, wobei ein neuer Hochgeschwindigkeitsstrom von einem koronalen Loch im Südosten erwartet wird, der möglicherweise hohe Geschwindigkeiten erreicht. Erwartet werden heute zumeist ruhige geomagnetische Bedingungen (Kp 1-2), im Laufe der kommenden Tage auch aktive bis stürmische Perioden unter CME-Einfluss (Kp 4-6+).

      ZCZC 070430UT AUG25 QAM SFI158 SN154 eSFI116 eSSN71 KBORN A8 K(3H)2 SWS376 BZ0 BT4 HPI16 DST6 KP4CAST(24H) 22211222 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

