Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - moderat

      Noch zeigen die erdgerichteten koronalen Löcher kaum Auswirkungen auf das Funkwetter. Die geomagnetische Aktivität wird somit weiterhin ruhig bis unruhig sein. Jedoch ist mit einem möglichen CME-Einfluss zu rechnen, so dass es zu aktiven Intervallen kommen kann. Mit zwei M-Flares war die Sonnenaktivität in den letzten 24 Stunden mäßig. Mit weiteren Flares muss gerechnet werden (M 55% X 10% Proton 01%).

      ZCZC 290500UT SEP25 QAM SFI171 SN131 eSFI157 eSSN126 KBORN A11 K(3H)3 SWS382 BZ-6 BT14 HPI55 DST-17 KP4CAST(24H) 33322222 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X