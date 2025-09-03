ZCZC 030600UT SEP25 QAM SFI187 SN175 eSFI126 eSSN85 KBORN A29 K(3H)4 SWS528 BZ0 BT10 HPI29 DST-48 KP4CAST(24H) 43232322 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
