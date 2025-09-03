Aktuelles-Details

      FunkWX - moderate Aktivität

      Die derzeit aktive bis stürmische geomagnetische Aktivität wird im Laufe des Tages nachlassen und überwiegend ruhig bis angeregt sein. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering. Es wird erwartet, dass die geringe bis mäßige Aktivität anhält (M 55% X 15% Proton 10%).

      ZCZC 030600UT SEP25 QAM SFI187 SN175 eSFI126 eSSN85 KBORN A29 K(3H)4 SWS528 BZ0 BT10 HPI29 DST-48 KP4CAST(24H) 43232322 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

