ZCZC 060430UT AUG25 QAM SFI157 SN120 eSFI109 eSSN62 KBORN A13 K(3H)2 SWS396 BZ-1 BT5 HPI22 DST8 KP4CAST(24H) 23234432 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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ZCZC 060430UT AUG25 QAM SFI157 SN120 eSFI109 eSSN62 KBORN A13 K(3H)2 SWS396 BZ-1 BT5 HPI22 DST8 KP4CAST(24H) 23234432 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN