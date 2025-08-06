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      FunkWX - moderate Aktivitäten

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden moderat, mit einem M4.4-Flare um 05/1553UTC. Mit weiteren M-Flares aus AR4168 ist in den kommenden Tagen zu rechnen (M 40% X 10% Proton 05%). Erwartet werden zudem ruhige bis angeregte geomagnetische Bedingungen (Kp 1-3), im Laufe des heutigen Tages auch kurzzeitig lebhafte, aktive Bedingungen (Kp 4) durch den potentiellen CME.

      ZCZC 060430UT AUG25 QAM SFI157 SN120 eSFI109 eSSN62 KBORN A13 K(3H)2 SWS396 BZ-1 BT5 HPI22 DST8 KP4CAST(24H) 23234432 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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