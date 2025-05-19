ZCZC 190530UT MAI25 QAM SFI118 SN53 eSFI118 eSSN74 KIEL A25 K(3H)4 SWS547 BZ-1 BT6 HPI28 DST-14 KP4CAST(24H) 42232333 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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ZCZC 190530UT MAI25 QAM SFI118 SN53 eSFI118 eSSN74 KIEL A25 K(3H)4 SWS547 BZ-1 BT6 HPI28 DST-14 KP4CAST(24H) 42232333 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN