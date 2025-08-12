ZCZC 120445UT AUG25 QAM SFI146 SN157 eSFI113 eSSN67 KBORN A27 K(3H)4 SWS539 BZ6 BT8 HPI25 DST-34 KP4CAST(24H) 43244543 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - moderate Sonnenaktivität
