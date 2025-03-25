ZCZC 250700UT MAR25 QAM SFI156 SN85 eSFI147 eSSN113 KIEL A21 K(3H)2 SWS378 BZ-8 BT9 HPI37 DST-9 KP4CAST(24H) 22223445 ↗️ MUF3000 MAX30+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: NOAA/Solarham.com
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FunkWX - nach dem Sturm ist vor dem Sturm
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