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      FunkWX - nach dem Sturm ist vor dem Sturm

      Die Sonnenaktivität ist gering, es wurden in den letzten 24 Stunden keine signifikanten Flares beobachtet. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe gibt es fünf Sonnenfleckenregionen mit einfachen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes liegt auf Hintergrundniveau. Die geomagnetischen Bedingungen befinden sich auf einem ruhigen bis aktiven (Kp 2-4) Niveau. Die Vorhersage: geringe Sonnenaktivität (M 30%, X 05%, Proton 05%) bei weiterhin wechselhafter, möglicherweise teils stürmischer Geomagnetik (Kp 3-6).

      ZCZC 250700UT MAR25 QAM SFI156 SN85 eSFI147 eSSN113 KIEL A21 K(3H)2 SWS378 BZ-8 BT9 HPI37 DST-9 KP4CAST(24H) 22223445 ↗️ MUF3000 MAX30+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: NOAA/Solarham.com  

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