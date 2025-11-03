ZCZC 030500UT NOV01 QAM SFI123 SN43 eSFI115 eSSN69 KBORN A20 K(3H)3 SWS452 BZ-4 BT8 HPI59 DST-3 KP4CAST(3D) MAX 3-4 2-3 2 MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - neue aktive Regionen erwartet
