      FunkWX - neue aktive Regionen erwartet

      Es wird mit überwiegend ruhiger bis angeregter geomagnetischer Aktivität gerechnet (Kp2-3). Bei einer möglichen CME-Ankunft sind stürmische Phasen nicht ausgeschlossen. Es wird eine mäßige Sonnenaktivität erwartet, mit der Möglichkeit vereinzelter M-Flares sowie der geringen Wahrscheinlichkeit eines X-Flares aufgrund neuer Regionen am Ostrand der Sonne (M 25% X 05% Proton 01%).

      ZCZC 030500UT NOV01 QAM SFI123 SN43 eSFI115 eSSN69 KBORN A20 K(3H)3 SWS452 BZ-4 BT8 HPI59 DST-3 KP4CAST(3D) MAX 3-4 2-3 2 MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

