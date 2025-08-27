ZCZC 270515UT AUG25 QAM SFI202 SN193 eSFI124 eSSN82 KBORN A10 K(3H)1 SWS337 BZ0 BT7 HPI14 DST11 KP4CAST(24H) 22312221 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - Protonensturm S1
