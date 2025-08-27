Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - Protonensturm S1

      Eine mäßige Sonnenaktivität mit drei M-Flares war in den letzten 24 Stunden zu beobachten. Das stärkste Flare war ein M4.5 um 26/0525 UTC. Weitere M-Flares werden erwartet (M 60% X 10% Proton 95%). Derzeit sind die Protonenwerte erhöht. Und es besteht die Möglichkeit weiterer kurzer S1-Perioden. Die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich ruhig bis angeregt sein (Kp 1-3).

      ZCZC 270515UT AUG25 QAM SFI202 SN193 eSFI124 eSSN82 KBORN A10 K(3H)1 SWS337 BZ0 BT7 HPI14 DST11 KP4CAST(24H) 22312221 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X