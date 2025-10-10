ZCZC 100430UT OCT25 QAM SFI122 SN87 eSFI121 eSSN77 KBORN A6 K(3H)4 SWS286 BZ-2 BT8 HPI31 DST-27 KP4CAST(24H) 32111234 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - Ruhe vor dem Sturm
