      FunkWX - Ruhe vor dem Sturm

      Es wird eine überwiegend ruhige Geomagnetik vorhergesagt, mit vereinzelten angeregten Abschnitten, später angeregt bis lebhaft. Die Sonnenaktivität ist mäßig. Dennoch wird überwiegend eine geringe Aktivität erwartet (M 25% X 05% Proton 05%). Im Laufe des Sonntags wird die Ausbreitung unter dem Einfluss schneller Sonnenwinde aus einem koronalen Loch gestört sein.

      ZCZC 100430UT OCT25 QAM SFI122 SN87 eSFI121 eSSN77 KBORN A6 K(3H)4 SWS286 BZ-2 BT8 HPI31 DST-27 KP4CAST(24H) 32111234 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

