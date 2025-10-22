Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - ruhige Aussichten

      Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist nur noch leicht erhöht. Die Erde verlässt langsam den Windstrom eines koronalen Lochs. Die geomagnetische Aktivität wird überwiegend ruhig sein (Kp 1–2), mit vereinzelt angeregten Abschnitten (Kp 3). Die Sonnenaktivität ist gering. Es besteht weiterhin eine geringe Wahrscheinlichkeit für M-Flares (M 15% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 220430UT OCT25 QAM SFI133 SN107 eSFI143 eSSN107 KBORN A11 K(3H)1 SWS420 BZ2 BT6 HPI14 DST-6 KP4CAST(3D) MAX 3 2-3 2 MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X