ZCZC 220430UT OCT25 QAM SFI133 SN107 eSFI143 eSSN107 KBORN A11 K(3H)1 SWS420 BZ2 BT6 HPI14 DST-6 KP4CAST(3D) MAX 3 2-3 2 MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - ruhige Aussichten
ZCZC 220430UT OCT25 QAM SFI133 SN107 eSFI143 eSSN107 KBORN A11 K(3H)1 SWS420 BZ2 BT6 HPI14 DST-6 KP4CAST(3D) MAX 3 2-3 2 MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN