      FunkWX - ruhiges Wochenende

      Die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich die kommenden drei Tage überwiegend auf einem meist ruhigen bis angeregten Niveau (Kp 1-3) bleiben. Am späten Sonntagabend ist mit schnellen Winden aus einem koronalen Loch und vereinzelten aktiven Intervallen (Kp 4) zu rechnen. Im Allgemeinen wird eine weiterhin geringe Sonnenaktivität erwartet, aber aufgrund der zunehmenden magnetischen Komplexität besteht die Möglichkeit vereinzelter M-Flares (M 35% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 190445UT SEP25 QAM SFI150 SN119 eSFI127 eSSN86 KBORN A7 K(3H)0 SWS431 BZ0 BT3 HPI12 DST-3 KP4CAST(24H) 21121221 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

