ZCZC 190445UT SEP25 QAM SFI150 SN119 eSFI127 eSSN86 KBORN A7 K(3H)0 SWS431 BZ0 BT3 HPI12 DST-3 KP4CAST(24H) 21121221 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - ruhiges Wochenende
