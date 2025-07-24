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      FunkWX - schnelle Sonnenwinde

      Die Sonnenwindgeschwindigkeiten haben aufgrund von CH66/- weiter zugenommen (> 650 km/s) und werden wahrscheinlich aktive Perioden und möglicherweise auch vereinzelte kleinere G1-Stürme mit sich bringen. Weiterhin ist die Sonnenaktivität gering, ebenso das Flarerisiko (M 30% X 05% Proton 01%). Das wirkt sich auch auf die Bänder aus und zieht sich bis ins Wochenende hinein.

      ZCZC 240430UT JUL25 QAM SFI150 SN85 eSFI122 eSSN80 KIEL A34 K(3H)3 SWS615 BZ0 BT5 HPI34 DST-21 KP4CAST(24H) 32344343 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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