ZCZC 240430UT JUL25 QAM SFI150 SN85 eSFI122 eSSN80 KIEL A34 K(3H)3 SWS615 BZ0 BT5 HPI34 DST-21 KP4CAST(24H) 32344343 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - schnelle Sonnenwinde
ZCZC 240430UT JUL25 QAM SFI150 SN85 eSFI122 eSSN80 KIEL A34 K(3H)3 SWS615 BZ0 BT5 HPI34 DST-21 KP4CAST(24H) 32344343 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN