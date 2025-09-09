ZCZC 090600UT SEP25 QAM SFI124 SN93 eSFI110 eSSN63 KBORN A14 K(3H)3 SWS484 BZ1 BT8 HPI30 DST-7 KP4CAST(24H) 22233343 ↗️ MUF3000 MAX18+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - schnelle Sonnenwinde
