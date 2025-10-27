Aktuelles-Details

      FunkWX - schnelle Sonnenwinde

      Zunächst wird eine ruhige bis angeregte Geomagnetik erwartet, doch es besteht die Möglichkeit, dass es durch die Ankunft eines CMEs und/oder schnellen Sonnenwinden am Abend zu lebhaften bis stürmischen Perioden kommt. Die Sonnenaktivität ist gering, M-Flares eher unwahrscheinlich (M 05% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 270545UT OCT25 QAM SFI124 SN92 eSFI139 eSSN102 KBORN A4 K(3H)1 SWS364 BZ2 BT6 HPI14 DST12 KP4CAST(3D) MAX 3-4 5 4-5 MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

