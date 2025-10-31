Aktuelles-Details

      FunkWX - schnelle Sonnenwinde beeinträchtigen Ausbreitung

      Die Sonnenwinde aus koronalen Löchern erreichen derzeit Spitzengeschwindigkeiten von ~ 700 km/s. Die geomagnetische Aktivität ist infolge dessen lebhaft bis stürmisch (Kp 4-5). Im Ergebnis ist die Kurzwellenausbreitung beeinträchtigt. Die Sonnenaktivität ist weiterhin gering (M 05% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 310715UT OCT25 QAM SFI120 SN68 eSFI120 eSSN77 KBORN A38 K(3H)4 SWS643 BZ-4 BT8 HPI63 DST-52 KP4CAST(3D) MAX 4-5 2-3 2-3 MUF3000 MAX24+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

