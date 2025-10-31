ZCZC 310715UT OCT25 QAM SFI120 SN68 eSFI120 eSSN77 KBORN A38 K(3H)4 SWS643 BZ-4 BT8 HPI63 DST-52 KP4CAST(3D) MAX 4-5 2-3 2-3 MUF3000 MAX24+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - schnelle Sonnenwinde beeinträchtigen Ausbreitung
ZCZC 310715UT OCT25 QAM SFI120 SN68 eSFI120 eSSN77 KBORN A38 K(3H)4 SWS643 BZ-4 BT8 HPI63 DST-52 KP4CAST(3D) MAX 4-5 2-3 2-3 MUF3000 MAX24+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN