      FunkWX - schneller Sonnenwind

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, es wurden nur C-Flares beobachtet, dennoch ist das Flarerisiko angehoben (M 55% X 10% Proton 05%). Es wird erwartet, dass der schnelle Wind mit Geschwindigkeiten von etwa 600 km/s heute noch anhält, bevor er allmählich nachlässt und ruhige bis aktive geomagnetische Bedingungen bringt (Kp 2-4).

      ZCZC 130445UT AUG25 QAM SFI152 SN152 eSFI104 eSSN55 KBORN A15 K(3H)3 SWS582 BZ-2 BT6 HPI34 DST-33 KP4CAST(24H) 24323432 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

