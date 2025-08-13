ZCZC 130445UT AUG25 QAM SFI152 SN152 eSFI104 eSSN55 KBORN A15 K(3H)3 SWS582 BZ-2 BT6 HPI34 DST-33 KP4CAST(24H) 24323432 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - schneller Sonnenwind
