ZCZC 180445UT AUG25 QAM SFI117 SN53 eSFI111 eSSN65 KBORN A1 K(3H)1 SWS306 BZ3 BT5 HPI15 DST16 KP4CAST(24H) 11233454 MUF3000 MAX18+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - schneller Sonnenwind erst am Abend erwartet
