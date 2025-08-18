Aktuelles-Details

      FunkWX - schneller Sonnenwind erst am Abend erwartet

      Es wird erwartet, dass die geomagnetische Aktivität zunächst ruhig bleibt und dann im Tagesverlauf angeregt bis lebhaft wird, mit der Möglichkeit von G1-Sturm-Intervallen. Es wurden war in den letzten 24 Stunden nur C-Flares beobachtet, die Sonnenaktivität bleibt weiterhin gering (M 15% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 180445UT AUG25 QAM SFI117 SN53 eSFI111 eSSN65 KBORN A1 K(3H)1 SWS306 BZ3 BT5 HPI15 DST16 KP4CAST(24H) 11233454 MUF3000 MAX18+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

