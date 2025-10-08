ZCZC 080500UT OCT25 QAM SFI131 SN109 eSFI129 eSSN89 KBORN A17 K(3H)4 SWS388 BZ-4 BT8 HPI42 DST-44 KP4CAST(24H) 44322232 ↘️ MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - schwache CME-Effekte
