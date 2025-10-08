Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - schwache CME-Effekte

      Heute ist weiterhin mit Perioden von aktiver bis schwach stürmischer Geomagnetik zu rechnen, da zwei sich langsam bewegende CMEs die Erde passieren. Sonst ist es meist ruhig bis angeregt. Die Sonnenaktivität bleibt gering mit der Möglichkeit einzelner M-Flares (M 35% X 10% Proton 05%). Moderate bis gute Ausbreitungsbedingungen.

      ZCZC 080500UT OCT25 QAM SFI131 SN109 eSFI129 eSSN89 KBORN A17 K(3H)4 SWS388 BZ-4 BT8 HPI42 DST-44 KP4CAST(24H) 44322232 ↘️ MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X