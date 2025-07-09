Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - Sonnenaktivität bleibt hinter den Erwartungen zurück

      Die Sonnenaktivität ist weiterhin gering bis mäßig, nur vereinzelte M-Flares werden erwartet (M 35% X 01% Proton 01%). Die geomagnetische Aktivität bleibt überwiegend ruhig bis angeregt mit der Chance auf gelegentliche aktive Intervalle. Die Sonnenwinde sind derzeit mit etwa 500 km/s erhöht, nehmen aber langsam ab. Es wird kein signifikanter Anstieg erwartet.

      ZCZC 090415UT JUL25 QAM SFI115 SN88 eSFI101 eSSN51 KIEL A21 K(3H)3 SWS475 BZ-3 BT4 HPI30 DST-3 KP4CAST(24H) 32323323 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X