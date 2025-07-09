ZCZC 090415UT JUL25 QAM SFI115 SN88 eSFI101 eSSN51 KIEL A21 K(3H)3 SWS475 BZ-3 BT4 HPI30 DST-3 KP4CAST(24H) 32323323 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
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FunkWX - Sonnenaktivität bleibt hinter den Erwartungen zurück
ZCZC 090415UT JUL25 QAM SFI115 SN88 eSFI101 eSSN51 KIEL A21 K(3H)3 SWS475 BZ-3 BT4 HPI30 DST-3 KP4CAST(24H) 32323323 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN