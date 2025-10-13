Aktuelles-Details

      FunkWX - Sonnenwinde mit 700 km/s

      Die Sonnenwinde erreichen aktuell knapp 700 km/s aufgrund der Verbindung zu einem koronalen Loch. Die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich überwiegend unruhig bis aktiv sein, mit der Möglichkeit von G1/kleinen Sturmintervallen. Tendenz: abschwächend. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering bis mäßig, tendenziell sind wenig Änderungen zu erwarten (M 40% X 05% Proton 05%).

      ZCZC 130415UT OCT25 QAM SFI143 SN125 eSFI113 eSSN67 KBORN A34 K(3H)4 SWS688 BZ2 BT6 HPI25 DST-44 KP4CAST(24H) 44332333 ↕️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF)

