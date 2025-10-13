ZCZC 130415UT OCT25 QAM SFI143 SN125 eSFI113 eSSN67 KBORN A34 K(3H)4 SWS688 BZ2 BT6 HPI25 DST-44 KP4CAST(24H) 44332333 ↕️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - Sonnenwinde mit 700 km/s
ZCZC 130415UT OCT25 QAM SFI143 SN125 eSFI113 eSSN67 KBORN A34 K(3H)4 SWS688 BZ2 BT6 HPI25 DST-44 KP4CAST(24H) 44332333 ↕️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN