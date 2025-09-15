ZCZC 150430UT SEP25 QAM SFI122 SN75 eSFI112 eSSN66 KBORN A80 K(3H)6 SWS704 BZ-3 BT10 HPI83 DST-82 KP4CAST(24H) 55343433 ⚠️ MUF3000 MAX18+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - spät aber heftig
