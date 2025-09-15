Aktuelles-Details

      FunkWX - spät aber heftig

      Etwas später als erwartet, ist es in der Nacht vom 14. auf den 15. September zu einem starken geomagnetischen Sturm der Stärke G3 (NOAA-Klassifizierung, entspricht Kp 7) gekommen. Ursache dafür ist der Hochgeschwindigkeitsstrom aus einem mächtigen koronalen Loch. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes erreichte 750 km/sec. und mehr. Die geomagnetischen Bedingungen werden im Laufe des Tages meist unbeständig bis aktiv (Kp3-4) sein, mit vereinzelten stürmischen Intervallen. Die Sonnenaktivität ist derweil gering, obwohl weiterhin die Möglichkeit eines M-Flares besteht (M 25% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 150430UT SEP25 QAM SFI122 SN75 eSFI112 eSSN66 KBORN A80 K(3H)6 SWS704 BZ-3 BT10 HPI83 DST-82 KP4CAST(24H) 55343433 ⚠️ MUF3000 MAX18+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

