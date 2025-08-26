ZCZC 260445UT AUG25 QAM SFI175 SN136 eSFI136 eSSN99 KBORN A11 K(3H)2 SWS417 BZ3 BT6 HPI41 DST-5 KP4CAST(24H) 23234233 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - steigender solarer Flux
