      FunkWX - steigender solarer Flux

      Die Sonnenaktivität war mäßig (M4.5-Flare 25/0524 UTC). Es wird mit einer weiteren moderaten Aktivität gerechnet, das Risiko eines Strahlungssturms ist jedoch erhöht (M 55% X 10% Proton 90%). Die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich ruhig bis aktiv sein (Kp 2-4), mit einer geringen Wahrscheinlichkeit kleinerer Magnetstürme aufgrund eines koronalen Lochs.

      ZCZC 260445UT AUG25 QAM SFI175 SN136 eSFI136 eSSN99 KBORN A11 K(3H)2 SWS417 BZ3 BT6 HPI41 DST-5 KP4CAST(24H) 23234233 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

