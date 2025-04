FunkWX - Strahlungssturm

ZCZC 010445UT APR25 QAM SFI172 SN151 eSFI154 eSSN123 KIEL A12 K(3H)1 SWS432 BZ1 BT9 HPI17 DST15 KP4CAST(24H) 12212234 ↗️ MUF3000 MAX28+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN



Ab heute gibt es nun regelmäßig u.a. auf der Portalseite des DARC täglich eine Grobabschätzung der Ausbreitungsbedingungen* auf den Kurzwellenbändern in Form einer Grafik. Dargestellt werden die Bänder von 80 bis 10 Meter, jeweils getrennt für Tag und Nacht. Das HF-Referat reagiert damit auf zahlreiche Anfragen von Nutzern: In einer Umfrage des HF-Referats wünschten sich die Teilnehmer weniger eine Analyse des Weltraumwetters der letzten Tage, sondern mehr eine Prognose und Einschätzung des aktuellen Funkwetters. Künftig geben die Vorhersagen den aktuellen Trend wieder. Dabei basieren diese auf Messdaten und Erfahrungswerten. Plötzliche Ereignisse wie Flareausbrüche etc. können leider nicht berücksichtigt werden - daher auch hier: ohne Gewähr.



* für die mittleren Breiten