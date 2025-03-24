Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - stürmische Intervalle möglich

      Die Sonnenaktivität ist gering, auf der sichtbaren Sonnenscheibe gibt es neun Sonnenfleckenregionen mit einfachen magnetischen Konfigurationen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist leicht erhöht, was auf eine Kombination aus Hochgeschwindigkeitsstrom (HSS) aus dem koronalem Loch CH24 und einem koronalen Masseauswurf (CME) zurückzuführen ist. Die geomagnetischen Bedingungen waren auf einem wechselhaften Niveau. Die Vorhersage: geringe Sonnenaktivität (M 30%, X 05%, Proton 05%) bei weiterhin wechselhafter Geomagnetik (Kp 2-4). Stürmische Intervalle sind möglich.

      ZCZC 240630UT MAR25 QAM SFI168 SN110 eSFI134 eSSN95 KIEL A12 K(3H)4 SWS419 BZ-1 BT14 HPI29 DST3 KP4CAST(24H) 32334444 ↕️ MUF3000 MAX24+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: spaceweather.gfz.de    

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X