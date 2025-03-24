ZCZC 240630UT MAR25 QAM SFI168 SN110 eSFI134 eSSN95 KIEL A12 K(3H)4 SWS419 BZ-1 BT14 HPI29 DST3 KP4CAST(24H) 32334444 ↕️ MUF3000 MAX24+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: spaceweather.gfz.de
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FunkWX - stürmische Intervalle möglich
ZCZC 240630UT MAR25 QAM SFI168 SN110 eSFI134 eSSN95 KIEL A12 K(3H)4 SWS419 BZ-1 BT14 HPI29 DST3 KP4CAST(24H) 32334444 ↕️ MUF3000 MAX24+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).