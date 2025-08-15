ZCZC 150430UT AUG25 QAM SFI130 SN170 eSFI110 eSSN63 KBORN A7 K(3H)2 SWS466 BZ-3 BT6 HPI26 DST-13 KP4CAST(24H) 22122322 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - überwiegend ruhig
ZCZC 150430UT AUG25 QAM SFI130 SN170 eSFI110 eSSN63 KBORN A7 K(3H)2 SWS466 BZ-3 BT6 HPI26 DST-13 KP4CAST(24H) 22122322 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN