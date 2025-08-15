Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - überwiegend ruhig

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, es wurden nur C-Flares beobachtet. Geringe Aktivität heißt, geringe Flaretätigkeit (M 35% X 05% Proton 05%). Ähnlich sieht es mit Blick auf die geomagnetische Aktivität aus: überwiegend ruhig (Kp 2).

      ZCZC 150430UT AUG25 QAM SFI130 SN170 eSFI110 eSSN63 KBORN A7 K(3H)2 SWS466 BZ-3 BT6 HPI26 DST-13 KP4CAST(24H) 22122322 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X