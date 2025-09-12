Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - überwiegend ruhig

      Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes nimmt weiter ab. Die geomagnetische Aktivität wird bis zum 14.9. überwiegend ruhig sein, eventuell mit vereinzelten unruhigen Intervallen. Die Sonnenaktivität wird überwiegend gering bleiben, wobei vereinzelt M-Flares auftreten können (M 30% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 120515UT SEP25 QAM SFI115 SN92 eSFI114 eSSN68 KBORN A10 K(3H)1 SWS408 BZ-2 BT6 HPI33 DST-2 KP4CAST(24H) 11111222 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X