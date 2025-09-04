Aktuelles-Details

      FunkWX - unauffällig

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, wobei nur vereinzelte schwache C-Flares beobachtet wurden. Die geringe bis mäßige Aktivität hält an, mit der Möglichkeit vereinzelter M-Flares (M 50% X 10% Proton 10%). Die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich überwiegend ruhig sein, mit vereinzelten unruhigen Abschnitten.

      ZCZC 040615UT SEP25 QAM SFI180 SN128 eSFI106 eSSN58 KBORN A14 K(3H)2 SWS483 BZ-2 BT8 HPI21 DST-19 KP4CAST(24H) 12122322 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

