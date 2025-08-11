ZCZC 110415UT AUG25 QAM SFI153 SN155 eSFI119 eSSN76 KBORN A17 K(3H)2 SWS515 BZ3 BT5 HPI18 DST-22 KP4CAST(24H) 34353434 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - unruhige Weltraum-Wetterlage
