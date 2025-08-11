Aktuelles-Details

      FunkWX - unruhige Weltraum-Wetterlage

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden moderat, mit drei kleineren M-Flares - alle aus AR4168. Es besteht eine geringe Chance auf vereinzelte M- und X-Flares, vorrangig aus AR4168 (M 50% X 10% Proton 05%). Die Erde steht weiterhin unter dem Einfluss schneller Sonnenwinde koronaler Löcher mit Geschwindigkeiten um 550 km/s. Es wird erwartet, dass die Winde erhöht bleiben. D. h., angeregte bis lebhafte (Kp3-4) geomagnetische Bedingungen mit der Wahrscheinlichkeit enzelner stürmischer (Kp 5) Intervalle.

      ZCZC 110415UT AUG25 QAM SFI153 SN155 eSFI119 eSSN76 KBORN A17 K(3H)2 SWS515 BZ3 BT5 HPI18 DST-22 KP4CAST(24H) 34353434 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

