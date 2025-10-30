Aktuelles-Details

      FunkWX - unter Einfluss koronaler Löcher

      Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist derzeit aufgrund koronaler Löcher erhöht. Und infolge dessen wird die geomagnetische Aktivität voraussichtlich angeregt bis lebhaft sein (Kp3-4). Auch vereinzelte stürmische Perioden sind möglich (Kp5). Die Sonnenaktivität ist weiterhin gering (M 05% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 300745UT OCT25 QAM SFI118 SN80 eSFI132 eSSN93 KBORN A24 K(3H)3 SWS499 BZ-10 BT13 HPI62 DST-31 KP4CAST(3D) MAX 4-5 3-4 2-3 MUF3000 MAX28+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

